Με την τριπλέτα των Μέσι, Ντι Μαρία και Λαουτάρο να πετάει φωτιές στην επίθεση, η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 της Ιταλίας στο «Γουέμπλεϊ» και κατέκτησε τον άτυπο τίτλο της υπερπρωταθλήτριας κόσμου.

Μια αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής με το σφύριγμα της λήξης να βρίσκει θριαμβεύτρια την «αλμπισελέστε».

Στον αντίποδα, η Ιταλία γεύτηκε μία ακομα απογοήτευση μετά από το σοκαριστικό αποκλεισμό της από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα ματς που ο Τζόρτζιο Κιελίνι είπε αντίο στην σκουάντρα ατζούρα συμπληρώνοντας 117 ματς με τη φανέλα της, κλείνοντας έτσι το μεγάλο του κεφάλαιο στην εθνική χωρίς να καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο αγώνας

Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης κύλησε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά προσεκτικές δίνοντας περισσότερα βάρος στο να φυλάξουν τα νώτας του, παρά να ψάξουν τους χώρους για να απειλήσουν.

Η Ιταλία ήταν αυτή που είχε πρώτη δύο τελικές με τους Ρασπαντόρι (12′) και Μπελότι (21′) ωστόσο δεν ανησύχησαν τον Μαρτίνες. Η Αργεντινή στην συνέχεια κατάφερε να ανεβάσει την απόδοση της με τον Ντοναρούμα να σταματά το πλασέ του Μέσι στο 28′.

Ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα μετά η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Ο Μέσι μπήκε στην περιοχή «χόρεψε» όποιον βρήκε μπροστά του και «σέρβιρε» το 1-0 για τον Λαουτάρο.

Σαν να μην έφτανε μάλιστα αυτό, η Αργεντινή χτύπησε για δεύτερη φορά στο πρώτο μέρος χάρη στην αγαστή συνεργασία και την πολύ καλή βραδιά των επιθετικών της. Από βολέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες στο 45+1′, ο Λαουτάρο κατέβασε τη μπάλα στο χώρο του κέντρου και αφού κινήθηκε κάθετα βρήκε με μπαλιά τρύπα τον Ντι Μαρία, ο οποίος βγήκε στην πλάτη του Κιελίνι και εκτέλεσε με αψεγάδιαστο πλασέ τον Ντοναρούμα για το 2-0 της παρέας του Μέσι.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ντιμπάλα στο 90+4 διαμορφώντας το τελικό 3-0, με την Αργεντινή να κατακτά το «Finallisimo» στέλνοντας παράλληλα «ηχηρό» μήνυμα εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

