Για του Βρετανούς θεωρείται το παραδοσιακό τους έδεσμα και φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τους εορτασμούς του πλατινένιου ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πουτίγκα «Lemon Swiss Roll & Amaretti» με κρέμα λεμόνι, ζελέ, πλούσια σαντιγί και θρυμματισμένα μπισκότα αμαρέτι της κειμενογράφου Τζέμα Μέλβιν (Jemma Melvin), είναι η νικήτρια του «Platinum Jubilee Pudding», ανάμεσα σε 5.000 επιδόρπια που πήραν μέρος στο πρωτότυπο διαγωνισμό του παλατιού.

Ανακηρύχθηκε η επίσημη πουτίγκα του πλατινένιου ιωβηλαίου της Βασίλισσας.

Η Μέλβιν, η οποία κατάγεται από το Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, δήλωσε ότι «αυτό το συγκεκριμένο γλυκό είναι φόρος τιμής σε τρεις γυναίκες: στη γιαγιά μου, στη νταντά μου και στη Βασίλισσα.

VIDEO: Jemma Melvin, who learnt to bake on her nan’s knee, beat 5000 other contestants to create the official pudding of Queen Elizabeth II’s Platinum Jubilee. She calls her lemon Swiss roll and amaretti trifle «a tribute to three amazing women: my gran, my nan and the queen» pic.twitter.com/eggUUGmIgg

