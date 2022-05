Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του Ράφαελ Ναδάλ στο τουρνουά της Ρώμης.

Ο 36χρονος Ισπανός τενίστας επιβλήθηκε εύκολα του Αμερικανού Τζον Αϊσνερ με 6-3, 6-1 σε 76 λεπτά και εξασφάλισε θέση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ.

Συνολικά δέκα φορές νικητής του τουρνουά Masters της ιταλικής πρωτεύουσας και κάτοχος του τίτλου από πέρυσι, ο Ναδάλ επιδιώκει να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο πλούσιο παλμαρέ του και να στείλει σε όλους τους αντιπάλους ένα… μήνυμα, ενόψει του επερχόμενου Roland Garros.

Not much can be done against a Rafa backhand 🔥

He is on to the next round after a 6-3 6-1 victory over John Isner.@RafaelNadal | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/8ZVhqP64Px

— ATP Tour (@atptour) May 11, 2022