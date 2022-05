Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 100% Λύκος (μεταγλωττισμένη) 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας Full Time ΑΙΝΜΠΟ: Πριγκίπισσα του Αμαζονίου (μεταγλωττισμένη) Την τρίτη μέρα Ο ανίκητος Εφαρμογές τρόμου Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό Belfast Η πτώση του Βερολίνου Βερολίνο, η συμφωνία μιας μεγαλούπολης Σημείο βρασμού Κλαδί στη Φωτιά Να με φωνάζεις με το όνομά σου Καζαμπλάνκα Σινεμά ο Παράδεισος Ψυχρός πόλεμος Σκοτεινή νοημοσύνη Ἀδάμ, ποῦ εἶ; Digger Διόνυσος, η επιστροφή Doctor Strange in the multiverse of madness Ο πύργος του Downton 2: Μια νέα εποχή Ενέδρα Ενκάντο: Ενας κόσμος μαγικός (μεταγλωττισμένη) Τα πάντα όλα Φανταστικά ζώα: Τα μυστικά του Ντάμπλντορ Αντίο κύριε Χάφμαν Κινηματογραφική Ολυμπιάδα Ο νεκρός εραστής της Γκλόρια Το γυάλινο σπίτι Δικός της Horrorant Animated shorts Πείνα Ερωτική επιθυμία Δωμάτιο 108 Η νύχτα ανήκει στα θηρία Τελευταίο ταξίδι Πίτσα γλυκόριζα Καταραμένο κλάμα Λούκα (μεταγλωττισμένη) Το άνθος του κακού Παράλληλες μητέρες Μανχάταν Ενθύμιον Η μνήμη του δολοφόνου My Rembetika Blues Νικολίνα Υπόθεση Νοτόριους Η Παναγιά των Παρισίων φλέγεται Ωραίος και σέξυ Ορκίζομαι! Post Mortem Τραγούδα 2 (μεταγλωττισμένη) Slumber Party Massacre Σμύρνη μου αγαπημένη Sonic: Η ταινία 2 (μεταγλωττισμένη) Θεώρημα Το παιχνίδι των 100 κεριών Τα κακά παιδιά (μεταγλωττισμένη) The Batman Ο μεγάλος ύπνος Το αίμα του ποιητή Ο γαλάζιος άγγελος Η πόλη και η πόλη Σταυρωμένοι εραστές Η ουρά του διαβόλου Η Γαλλική αποστολή Ο κήπος των Φίτζι-Κοντίνι Ο Πρωτάρης Ο μεγάλος Δικτάτωρ Η ώρα των φούρνων Η τελευταία μαρτυρία Η χαμένη πόλη Ο άνθρωπος απ'τον Βορρά Οι πικροδάφνες Τα ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ Η θλίψη Νέα φρουρά Τρεις ευχές για την Σταχτοπούτα (μεταγλωττισμένη) Πάντα στο κόκκινο (μεταγλωττισμένη) Ουγκέτσου Μονογκατάρι Ουρουμπού X Ζόγια Original Τίτλος 100% Wolf (dubbed) 11th International Archaeological Film Festival À plein temps Ainbo: Spirit of the Amazon (dubbed) Al Tercer Día Aparajito Apps Bad Luck Banging or Loony Porn Belfast Berlin Berlin: Symphony of a Great City Boiling Point Branch in the fire Call Me by Your Name Casablanca Cinema Paradiso Cold War Dark Cloud De Ty, Adame? Digger Dionysus, the Return Doctor Strange in the Multiverse of Madness Downton Abbey: A New Era Emboscada Encanto (dubbed) Everything Everywhere All at Once Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Farewell Mr. Haffmann Film Olympiad Ghosting Gloria Glasshouse Her Horrorant Animated shorts Hunger In the Mood for Love L'ennemi Las noches son de los monstruos Last Voyage Licorice Pizza Llanto Maldito Luca (dubbed) Luz: The Flower of Evil Madres Paralelas Manhattan Memento Memory My Rembetika Blues Nikolina Notorious Notre-Dame on Fire Play It Again, Sam Pledge Post Mortem Sing 2 (dubbed) Slumber Party Massacre Smyrna Sonic The Hedgehog 2 (dubbed) Teorema The 100 Candles Game The Bad Guys (dubbed) The Batman The Big Sleep The Blood of a Poet The Blue Angel The City and the City The Crucified Lovers The Devil's Tail The French Dispatch The Garden of the Finzi-Continis The Graduate The Great Dictator The Hour of the Furnaces The Last Thing Mary Saw The Lost City The Northman The Oleanders The Pomegranates of Nagorno Karabakh The Sadness The Young Guard Three Wishes for Cinderella (dubbeb) Turning Red (dubbed) Ugetsu monogatari Urubú X Zoya Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΦΛΕΡΥ ΔΙΑΝΑ ΑΝΕΣΙΣ ΚΙΝΗΜ/ΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ DIGITAL CINEMA ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΣΤΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΑΙΓΛΗ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΡΙΑΝ ΕΛΙΖΕ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική