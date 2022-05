Το πρώτο συγκλονιστικό βίντεο και φωτογραφίες από την απομάκρυνση των αμάχων από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφτάλ έδωσαν στη δημοσιότητα ουκρανικά ΜΜΕ.

Στα πλάνα εμφανίζονται Ουκράνοι στρατιώτες να βοηθούν τους αμάχους να βγουν από τα χαλάσματα του εργοστασίου. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επίσης μέλη του Ερυθρού Σταυρού και των Ηνωμένων Εθνών.

The first footage from today’s rescue operation in #Mariupol has appeared. The video shows the #Ukrainian military helping people to get out of the destroyed factory. International organizations such as Red Cross and United Nations also participated in the rescue operation. pic.twitter.com/E23468kNGv

Σημειώνεται ότι το σχέδιο απομάκρυνσης των αμάχων από άλλες περιοχές της κατεστραμμένης ουκρανικής πόλης της Μαριούπολης, εκτός από τη χαλυβουργία, αναβάλλεται για τις 8 το πρωί της Δευτέρας, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης.

Μια πρώτη ομάδα 100 Ουκρανών αμάχων που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα θα φτάσει αύριο στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία πόλη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η απομάκρυνση των αμάχων από το Azovstal άρχισε. Μια πρώτη ομάδα 100 Ουκρανών αμάχων κατευθύνεται προς το ελεγχόμενο έδαφος (από την Ουκρανία). Αύριο θα τους υποδεχτούμε στη Ζαπορίζια.Είμαι ευγνώμων την ομάδα μας! Τώρα εκείνοι, μαζί με τα (Ηνωμένα Έθνη), εργάζονται για την απομάκρυνση άλλων αμάχων από το εργοστάσιο» έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022