Συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Ωστόσο αυτή η συνάντηση ήταν η τελευταία με την ιδιότητα του πρέσβη για τον κ. Πάιατ καθώς αναμένεται να αναλάβει θέση υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ με αρμοδιότητα τα ενεργειακά και έτσι αναμένεται αμείωτη και στο μέλλον η ενασχόληση του Τζέφρι Πάιατ με τις εξελίξεις στην περιοχή μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ έκανε λόγο για «προς το παρόν» αποχαιρετισμό.

«Αποχαιρετώντας (προς το παρόν) τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ με εκτίμηση για την υπηρεσία του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον!».

Saying goodbye (for now) to @USAmbPyatt with appreciation for his service and his contribution to developing bilateral relations. Wishing him the very best for the future! pic.twitter.com/PMbm5KbIYG

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 28, 2022