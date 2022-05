Το 60 με 80 τοις εκατό του πληθυσμού της ΕΕ εκτιμάται ότι έχει προσβληθεί από κοροναϊό, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), τα καταγεγραμμένα κρούσματα καλύπτουν γύρω στο 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάνει τα 350 εκατομμύρια κρούσματα, νούμερο που αντιστοιχεί στο 77% των κατοίκων της ένωσης.

«Εκτιμάται ότι το 60 με 80 τοις εκατό του πληθυσμού της ΕΕ έχει περάσει Covid μέχρι σήμερα» δήλωσε η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου σε συνέντευξη Τύπου.

Η εκτίμηση για τον πραγματικό απολογισμό της πανδημίας έρχεται την ώρα που οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται για την επόμενη φάση της πανδημίας μετά την περίοδο επείγουσας κατάστασης.

It is vital for 🇪🇺 and our Member States to be prepared for the months ahead by👇

▶️Continuing our vaccination and booster efforts.

▶️Adapt testing systems to make them more efficient and targeted.

▶️Ensuring our healthcare systems have the capacity to tackle future outbreaks. pic.twitter.com/txEfxHJ0iE

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 27, 2022