Η μεγάλη αγάπη και η έντονη παρουσία του Ίλον Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ευρέως γνωστή: μέσω μηνυμάτων κυρίως στο Twitter, ανεβοκατεβάζει τις τιμές των κρυπτονομισμάτων, κοντράρεται με πολιτικούς και ανώτερους αξιωματούχους, προκαλεί σε μονομαχία τον Πούτιν, ή κάνει άτυπα «ψηφίσματα» για τις επιχειρηματικές του επιλογές.

Και τώρα, σχεδιάζει να φτιάξει το δικό του «παιχνιδάκι». Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ανακοίνωσε μέσω Twitter, ότι σκέφτεται σοβαρά την κατασκευή μιας νέας πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Is a new platform needed?

Ουσιαστικά ο Μασκ απάντησε σε ερώτηση χρήστη του Twitter για το αν θα σκεφτόταν να δημιουργήσει μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που θα αποτελείται από έναν αλγόριθμο ανοιχτού κώδικα και έναν αλγόριθμο που θα έδινε προτεραιότητα στην ελευθερία του λόγου και όπου η προπαγάνδα ήταν ελάχιστη.

Ο Μασκ, ένας παραγωγικός χρήστης του Twitter, έχει ασκήσει κριτική στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και τις πολιτικές της τελευταία. Είπε ότι η εταιρεία υπονομεύει τη δημοκρατία αποτυγχάνοντας να τηρήσει τις αρχές της ελευθερίας του λόγου.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

