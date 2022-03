Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζει Ουκρανούς πολίτες να απομακρύνουν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα από χώρο όπου πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία, το Σάββατο, στη Χερσώνα.

Στήθηκαν μπροστά στα ρωσικά στρατιωτικά φορτηγά και με τις κινήσεις τους, όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα ανάγκασαν αρχικά να κάνουν όπισθεν και εν τέλει να αποχωρήσουν προς άλλη κατεύθυνση.

Τα όχηματα φέρουν το διακριτικό «Ζ», γράμμα που θεωρείται σύμβολο υποστήριξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και έχει καταγραφεί σε τεθωρακισμένα και άλλα οχήματα του ρωσικού στρατού.

To βίντεο δημοσίευσε στον λογαριασμό του ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Ντμίτρο Κουλέμπα.

Brave Ukrainians in Kherson keep protesting against Russian invaders. Peacefully and fearlessly. They literally forced two huge Russian trucks to retreat simply by their peaceful pressure. These people are Ukraine. Their spirit of freedom is truly unbreakable. #CourageousKherson pic.twitter.com/a4O90xs6Q5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 20, 2022