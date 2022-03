Ιστορικό ήταν το πέρασμα της Μπαρτσελόνα από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» το βράδυ της Κυριακής.

Με μια επική εμφάνιση, το σύνολο του Τσάβι έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από το «σπίτι» της Ρεάλ, επικρατώντας με 4-0 στο τελευταίο Clásico της σεζόν.

Μπορεί οι πρωταγωνιστές να ήταν κυρίως οι Ομπαμεγιάνγκ και Φεράν, ωστόσο η παρουσία του Ντάνι Άλβες ήταν αρκετή για να θυμίσει σε όλους τα μεγάλα Clásico των δύο περασμένων δεκαετιών.

Ο βραζιλιάνος αμυντικός, που μπήκε στα τελευταία λεπτά, κατάφερε να γράψει και μια «χρυσή» σελίδα στην ιστορία των Clásico, καθώς με τη χθεσινή παρουσία του στην αναμέτρηση πρόσθεσε στο βιογραφικό του ακόμα μια τεσσάρα απέναντι στη Ρεάλ.

Συγκεκριμένα, ο Άλβες πλέον έχει δώσει το «παρών» σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες όπου η Μπαρτσελόνα έχει σκοράρει απέναντι στη Ρεάλ τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

🤯 Dani Alves has now played in matches where Barcelona have scored 4+ goals against Real Madrid at the Bernabeu in three different decades (2009, 2014, 2015, 2022) #ElClasico pic.twitter.com/DJeZ9Dggxl

