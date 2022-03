Ένα… πάρτι που θα μείνει αξέχαστο έκανε χθες η Μπαρτσελόνα μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Με μια εμφάνιση που θα ζήλευε ακόμα και η Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα, η ομάδα του Τσάβι έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην ισπανική πρωτεύουσα και έφυγε με το διπλό, επικρατώντας με το τρομερό 4-0.

Μία ακόμη φορά που οι «μπλαουγκράνα» καταφέρνουν να επικρατήσουν της Βασίλισσας μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με ένα τόσο μεγάλο σκορ. Ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 63 ολόκληρα χρόνια που ένας προπονητής της Μπαρτσελόνα κάνει… ποδαρικό στα clasico με τεσσέρα!

Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που είχε να συμβεί κάτι αντίστοιχο ήταν το 1959, όταν η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει της Ρεάλ με 4-0 στο «Καμπ Νόου», έχοντας στον πάγκο της τον Χελένιο Ερέρα. Ο Τσάβι γίνεται μόλις ο τρίτος προπονητής που κάνει κάτι τέτοιο, γράφοντας έτσι αμέσως το όνομα του στην ιστορία των clasico και ως προπονητής!

4 – Xavi Hernández 🇪🇸 is the third @FCBarcelona manager to win his first #ElClásico match by 4+ goals in the history of @LaLigaEN, after Ferdinand Daučík 🇸🇰 in 1951 (7-2 en Les Corts) and Helenio Herrera 🇦🇷 in 1959 (4-0 en el Camp Nou). Master. pic.twitter.com/Fz3msRlD0Q

