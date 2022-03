Στιγμές τρόμου έζησε μία οικογένεια Ουκρανών, που επιχειρούσε να απομακρυνθεί οδικώς από την πόλη της, για να ξεφύγει από τις βόμβες και τον πόλεμο.

Σε ένα μπλόκο, στρατιώτες «κατέβασαν» όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου στη μέση του δρόμου και άρχισαν να τους ελέγχουν, αφού πρώτα τους είχαν ζητήσει να γυρίσουν και να βάλουν τα χέρια πάνω στο καπό του οχήματος.

Μέσα στην αγωνία της στιγμής, μία νεαρή γυναίκα, που επέβαινε στο αυτοκίνητο, ξαφνικά, ένιωσε να την τραβάει ο στρατιώτης με έναν… διαφορετικό τρόπο.

Γύρισε και αυτό που αντίκρισε, της έκοψε την ανάσα.

Δείτε στο βίντεο γιατί:

To understand this video, you have to watch until the end. pic.twitter.com/SWTNfywcZD

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022