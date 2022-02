Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (14:00) την Κάρντιφ στο Άνφιλντ για τους «32» του FA Cup και δε θέλει με τίποτα να πέσει θύμα έκπληξης, όπως συνέβη με τη μεγάλη αντίπαλο των Κόκκινων, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε γνωστή την ενδεκάδα της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση με την ομάδα της Championship, με το γερμανό τεχνικό να εμπιστεύεται τον Κώστα Τσιμίκα για το αριστερό άκρο της άμυνας και να τον προτιμά από τον Άντι Ρόμπερτσον στο σημερινό ματς.

Ο Κλοπ πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του έλληνα μπακ τη φετινή σεζόν, του έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής και εκείνος το έχει εκμεταλλευτεί και με το παραπάνω, αφού είναι πολλές οι φορές που έχει προτιμηθεί από το σκωτσέζο μπακ, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία φορά που ο Τσιμίκας πήρε φανέλα βασικού ήταν στις 2 Ιανουαρίου κόντρα στην Τσέλσι (2-2) για την Premier League, ενώ είχε καλύψει επάξια το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας όταν έλειπε λόγω τραυματισμού ο Ρόμπερτσον.

Δείτε την ενδεκάδα των Κόκκινων:

Here’s how we line-up for the #EmiratesFACup fourth round 👊

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022