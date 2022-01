Θετικός στον κοροναϊό εντοπίστηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα Δευτέρα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός έχει μεταφερθεί με την οικογένειά του σε μυστική τοποθεσία, εν μέσω αναβρασμού, καθώς συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία στην Οτάβα.

Μεγάλες δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην Οτάβα για να διαχειριστούν τις μετακινήσεις διαδηλωτών και φορτηγών όπως του «κομβόι για την ελευθερία» που έκλεισε διεθνή αυτοκινητόδρομο στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία για κάποιες ακροδεξιές ομάδες που ενδέχεται να μεταβούν στην καναδική πρωτεύουσα, καθώς και για τους βανδαλισμούς εθνικών μνημείων για τους οποίους έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Ο Καναδός πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι αισθάνεται καλά και πως θα συνεχίσει την τηλεργασία αυτή την εβδομάδα, ακολουθώντας τους υγειονομικούς κανόνες. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν και να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022