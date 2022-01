Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το σπίτι τους στην πρωτεύουσα της χώρας, την Οτάβα, για να μεταβούν σε μια μυστική τοποθεσία, καθώς περίπου 50.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων στη χώρα.

Συγκεκριμένα χιλιάδες φορτηγατζήδες και άλλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο έξω από το Κοινοβούλιο για να ζητήσουν τον τερματισμό του υποχρεωτικού εμβολιασμού και άλλων περιορισμών στη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την Καναδική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.

Η μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία, που ονομάστηκε «Freedom Convoy», περιλαμβάνει παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Ορισμένοι μάλιστα έφεραν πινακίδες με επιθετική και γεμάτη αισχρότητες ρητορική που απευθυνόταν κυρίως στον Καναδό πρωθυπουργό, ανέφερε η εφημερίδα The Globe and Mail.

