Τελικά το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο δεν σταματά να μας εκπλήσει ποτέ, άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε δυσάρεστα. Ωστόσο το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Τυνησίας με το Μάλι το μεσημέρι της Τετάρτης(12/1) βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για το top-10 των πιο περιέργων αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα το Μάλι πήρε την νίκη χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κονέ στο 48′ και την φανταστική απόκρουση του Μουνκόρο σε εκτέλεση πέναλτι του Καζρί στο 77′, όμως «πρωταγωνιστής» ήταν ο διαιτητής Τζάνι Σικάζουε.

Ο «ρεφ» από τη Ζάμπια σφύριξε για την ολοκλήρωση του αγώνα μόλις στο 85ο λεπτό! Οι άνθρωποι της Τυνησίας όπως ήταν λογικό «έπεσαν» πάνω του με τον διαιτητή να καταλαβαίνει το λάθος του και να επικαλείται πρόβλημα στο ρολόι του του.

Ο Σικάζουε εν τέλει συνέχισε τον αγώνα και σφύριξε τη λήξη του για δεύτερη και τελευταία φορά στο 89:50, παρά το γεγονός πως το παιχνίδι είχε δύο cooling break και έξι διακοπές για αλλαγές!

Τι να πούμε ίσως αυτός ήξερε καλύτερα…

Zambian referee Janny Sikazwe blew the full time whistle at 85 minutes then restarted the game and blew it again in the 89th minute.

The game is over now. Mali have won 1-0 against Tunisia thanks to a penalty scored by Ibrahima Kone. Drama. #AFCON2021 https://t.co/pfDCLy414c

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) January 12, 2022