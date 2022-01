«Μπαμ» από το… πουθενά από τη Βαρκελώνη. Ο Ρονάλντο στην Μπαρτσελόνα;

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Καταλανών, ο πορτογάλος σούπερ σταρ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ισπανία για να φορέσει αυτήν τη φορά τα «μπλαουγκράνα».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Sport, ο πορτογάλος σούπερ σταρ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την επιστροφή του στην Premier League και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γι’ αυτό ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει όσο πιο σύντομα γίνεται.

Στο ίδιο δημοσίευμα προστίθεται πως δεν είναι απίθανο ο ατζέντης του 36χρονου, Ζόρζε Μέντες, να μιλήσει με την Μπαρτσελόνα, καθώς διαθέτει εξαιρετικές σχέσεις με τον πρόεδρο των Μπλαουγκράνα, Ζουάν Λαπόρτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρονάλντο έχει συμβόλαιο με τους Κόκκινους Διαβόλους έως και το καλοκαίρι του 2023.

