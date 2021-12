Στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ, στην κομητεία του Φειρφαξ οι γυναίκες πλέον φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 4 γυναίκες δολοφονημένες και οι δολοφονίες αποδίδονται στον δολοφόνο με το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ.

Οι αρχές μιλάνε για έναν άνδρα που σέρνει ένα καρότσι σούπερ μάρκετ και τον έχουν ονομάσει «shopping cart killer». Για τις 4 γυναικοκτονίες έχει προσαχθεί ο 35χρονος Άντονι Ρόμπινσον αλλά μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δολοφόνος γνωρίζει τις γυναίκες σε πλατφόρμες γνωριμιών και τους δίνει ραντεβού σε διάφορα μέρη. Όταν τις απομονώσει, τις δολοφονεί με μανία και στη συνέχεια βάζει τα άψυχα κορμιά τους σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ το οποίο το σέρνει και το περιφέρει στους δρόμους.

‘Shopping Cart Killer’ linked to four slayings in Virginia https://t.co/6vd60S6515 pic.twitter.com/zc1lmrF2Nl

— New York Post (@nypost) December 17, 2021