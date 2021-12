Νεκρός είναι ο γνωστός Αμερικανός ράπερ Drakeo the Ruler, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο μουσικό φεστιβάλ «Once Upon A Time», στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο 28χρονος καλλιτέχνης νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης, όμως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του TMZ, υπέκυψε στα τραύματά του.

BREAKING: American rapper “Drakeo the Ruler” has died after a fatal stabbing at the Once upon a Time music festival in California. pic.twitter.com/eLe2hpGMNs — TMZ (@TMZofficiall) December 19, 2021

Ο Darrell Caldwell, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του ράπερ, δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ατόμων στα παρασκήνια. Η συναυλία θα γινόταν στο Banc of California Stadium, όπου αρκετοί διάσημοι καλλιτέχνες όπως οι Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent και YG θα εμφανίζονταν.

Όμως, μετά το αιματηρό περιστατικό ακυρώθηκε.

An incident has occurred backstage at the One Night In LA festival involving @drakeotheruler – #LAPD everyone, paramedics, helicopters. Here’s hoping he’s ok. #drakeotheruler #onenightinLA pic.twitter.com/LSklE5e1jN — Damn Good Production (@damn_good_prod) December 19, 2021



Οι έρευνες από τις αστυνομικές Αρχές είναι σε εξέλιξη, ενώ οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί για την ώρα.

Απαρηγόρητος ο Drake

«Όχι ρε φίλε, δεν είναι αλήθεια, τι στο καλό κάνουμε. Πάντα με ανέβαζες με την ενέργειά σου. Αναπαύσου εν ειρήνη», ήταν το μήνυμα του Drake για τη δολοφονία του φίλου του.