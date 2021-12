Ορισμένοι τραυματισμοί στον Παναθηναϊκό ανάγκασαν τον Δημήτρη Πρίφτη να πάρει μαζί του στη δωδεκάδα τον 15χρονο Νεοκλή Αβδάλα, για το ματς με την Άλμπα Βερολίνου.

Ο νεαρός παίκτης των Πράσινων, είχε κάνει το ντεμπούτο στην Basket League, παίρνοντας κάποια λεπτά συμμετοχής, όμως δεν είχε καταφέρει ακόμα να πάρει… γεύση από Euroleague.

Όλα αυτά μέχρι σήμερα καθώς με τον Παναθηναϊκό να έχει ξεφύγει στο σκορ από τους Γερμανούς, ο Δημήτρης Πρίφτης έριξε τον Αβδάλα στο παρκέ περίπου 1,5 λεπτό πριν το τέλος του ματς.

Ο νεαρός άρπαξε την ευκαιρία από τα… μαλλιά και πέτυχε μάλιστα τους πρώτους του πόντους στη διοργάνωση, με ένα ωραίο κάρφωμα, παίρνοντας έτσι και επίσημα το «βάπτισμα του πυρός».

First points in the EuroLeague for the 15-years old kid youngster!

Congratulations!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QZGs9WVSlg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 10, 2021