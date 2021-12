Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ, ενώ προσέφερε και μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις μέχρι στιγμής στην αγωνιστική.

Συγκεκριμένα, Μέικον και Παπαγιάννης προσέφεραν μια φοβερή συνεργασία, με τον τελευταίο να καρφώνει στο καλάθι της Άλμπα Βερολίνου, μετά από εξαιρετική λόμπα από τον Αμερικανό στον Έλληνα σέντερ.

.@G_P_06 finds the alley-oop for the slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LuJ0AQFLGh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 10, 2021