Το στέλεχος Όμικρον του κοροναϊού μπορεί εν μέρει να διαφεύγει της προστασίας που προσφέρουν δύο δόσεις εμβολίου mRNA, δείχνουν δύο μικρές μελέτες, οι πρώτες που παρουσιάζονται για το μεγάλο ερώτημα.

Οι ερευνητές τονίζουν πάντως πως τα δεδομένα δεν επιτρέπουν συμπεράσματα για την προστασία των εμβολιασμένων έναντι της σοβαρής νόσου.

Ακόμα, τα αντισώματα που εξετάζουν οι δύο έρευνες είναι μεν σημαντικό στοιχείο της ανοσίας, ωστόσο ο εμβολιασμός πιστεύεται πως διεγείρει και τα Τ και Β κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία επίσης προσφέρουν προστασία αλλά δεν είναι εύκολο να μετρηθούν.

Επιπλέον, οι δύο μελέτες δεν έχουν ακόμα υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο προκειμένου να δημοσιευτούν επίσημα στον επιστημονικό Τύπο.

Η πρώτη μελέτη έδειξε «πολύ μεγάλη πτώση» στην ικανότητα των αντισωμάτων να εξουδετερώνουν την παραλλαγή Όμικρον, δήλωσε στο Twitter ο Άλεξ Σίγκαλ, επικεφαλής της έρευνας στο Αφρικανικό Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας στη Νότια Αφρική.

There are a few results:

1. Omicron still uses ACE2

2. There is a very large drop in neutralization of Omicron by BNT162b2 immunity relative to ancestral virus

3. Omicron escape from BNT162b2 neutralization is incomplete. Previous infection + vaccination still neutralizes

— Alex Sigal (@sigallab) December 7, 2021