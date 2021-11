Η μία μετά την άλλη χώρες -ανάμεσά τους και η Ελλάδα- ανακοινώνουν τις τελευταίες ημέρες νέα δραστικά μέτρα και ταξιδιωτικούς περιορισμούς από χώρες της νότιας Αφρικής.

Δεν έφτανε η ήδη μεγάλη διασπορά της εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα, ειδικά στην Ευρώπη, πλέον φοβούνται το νέο στέλεχος Όμικρον, το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε «ανησυχητική παραλλαγή».

Ανήσυχοι ταξιδιώτες περιμένουν στην ουρά στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, με την ελπίδα ότι θα βρουν θέση σε μια από τις πτήσεις προς την πατρίδα τους αφού η μία χώρα μετά την άλλη κλείνουν τα σύνορά τους για τη Νότια Αφρική.

Στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών συρρέουν τις τελευταίες πολλοί που αποφάσισαν να διακόψουν τις διακοπές τους ή το σαφάρι που έκαναν.

Ο Τόμπι Ριντ, ένας 24χρονος Βρετανός έμπορος, έκανε κάμπινγκ με τη φίλη του στο διάσημο όρος Τέιμπλ, στο Κέιπ Τάουν, όταν έπεσε σαν βόμβα η είδηση. «Γύρω στις 5.30 το πρωί, ξυπνήσαμε για να θαυμάσουμε την ανατολή του ήλιου» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Λίγες ώρες αργότερα, περίμεναν να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο στο Γιοχάνεσμπουργκ. Το ζευγάρι κατάφερε να εξασφαλίσει τις δύο τελευταίες θέσεις σε μια πτήση για τη Φραγκφούρτη.

Passengers were stranded at Johannesburg airport on Saturday as airlines cancelled their flights to Europe, after the EU’s imposition of ban on inbound travel from South Africa due to the detection of a new variant of COVID-19. #Omicron pic.twitter.com/ceyHqUD1qV

— The Master Plan (@MasterPlan216) November 28, 2021