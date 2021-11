Τα συμβόλαια που έχει συνάψει η ΕΕ με τις φαρμακοβιομηχανίες προβλέπουν «άμεση τροποποίηση» των εμβολίων Covid-19 σε περίπτωση εμφάνισης επικίνδυνων παραλλαγών, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου για το στέλεχος της Μποτσουάνα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως επικοινώνησε με επιστήμονες και φαρμακοβιομηχανίες και διαπίστωσε ότι υπάρχει ανησυχία για την νέα παραλλαγή του κοροναϊού, ένα κρούσμα της οποίας ανιχνεύθηκε νωρίτερα την Παρασκευή στο Βέλγιο.

The European Union’s contracts with manufacturers say that the vaccine must be adapted immediately to new variants as they emerge.

