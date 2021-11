Οι αρχές στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα διέταξαν τους κατοίκους τριών παράκτιων πόλεων, περίπου 3.000 ανθρώπους, να μείνουν στα σπίτια τους σήμερα, αφότου ένα νέο ποτάμι λάβας κατέληξε στον ωκεανό, με αποτέλεσμα να υψωθούν στον ουρανό πυκνά σύννεφα εν δυνάμει τοξικών αερίων.

Ένα τρίτο ποτάμι λάβας από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, το οποίο βρίσκεται σε εκρηκτική δραστηριότητα εδώ και δύο μήνες, έφθασε στη θάλασσα γύρω στις 12.00 τοπική ώρα, λίγα χιλιόμετρα βορειότερα από το σημείο όπου κατέληξαν τα δύο προηγούμενα.

Government #CanaryIslands #Spain @Open_Gobcan decrees the confinement of some population of #LaPalma after the new arrival of @CumbreVieja_ESP lava to the sea (12 h) and the release of gases potentially harmful to health

🎞️ Footage https://t.co/4tKRnvzV0s

— Terabithia Press (@ter4bithi4) November 22, 2021