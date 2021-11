Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook σε διάφορες περιοχές του κόσμου ακόμα στη Meta εποχή του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Down Detector», το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως και τα «αδερφάκια» του Instagram, και Whats App την τελευταία ώρα, σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι χρήστες στο Twitter, υπάρχει η δυσκολία στο να κάνουν νέες αναρτήσεις αλλά και να στείλουν μηνύματα στο messenger.

Τα προβλήματα στην Ελλάδα

Για άλλη μια φορά, στο Twitter στήθηκε ένα μικρό «γλέντι», καθώς τα σχόλια αλλά και τα tweets όπου «τρολάρουν» το #FacebookDown, δίνουν και παίρνουν.

