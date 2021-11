Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου και ενός νεαρού κοριτσιού σε επιθέσεις στα βόρεια του Πακιστάν, κοντά στο Αφγανιστάν, καθώς οι τοπικοί αντάρτες Ταλιμπάν συμφώνησαν σε εκεχειρία ενός μηνός, μετά από συνομιλίες με την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί σκοτώθηκαν από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στα σύνορα της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, όπου και είχαν αναπτυχθεί σε έναν ταμιευτήρα υδάτων.

2nd video: #Pakistan : An explosion occurred in a city market near a police station in the Nava Kali district of #Quetta in #Balochistan, and according to preliminary data, about ten people were injured. pic.twitter.com/jHa43In0eX

— Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) November 13, 2021