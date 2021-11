Τι και αν η Τσέλσι «κόλλησε» με την Μπέρνλι στο Λονδίνο; Η Λίβερπουλ άφησε ανεκμετάλλευτο το «δώρο» και δεν μπόρεσε να μειώσει στον πόντο τη διαφορά της από τους «μπλε», με τη Γουέστ Χαμ να επικρατεί με 3-2 και να αφήνει την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στο -4 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Μία ακόμη φορά που ο Γερμανός τεχνικός δεν έδωσε την ευκαιρία στον Κώστα Τσιμίκα να μπει σε αγώνα της Premier League και να κάνει τα… μαγικά του, ρίχνοντας τον Άντριου Ρόμπερτσον. Και όπως αποδείχτηκε, η επιλογή του δεν πέτυχε…

Ο Έλληνας αριστερός μπακ διανύει μία τρομερή σεζόν με τη Λίβερπουλ και έχει καταφέρει να «τρελάνει» τους φιλάθλους της ομάδας με τις τρομερές του εμφανίσεις, οι οποίες καταγράφονται και με αριθμούς.

Ο Crosstas, όπως τον αποκαλούν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ, είναι αυτή τη στιγμή καλύτερος από τον Ρόμπερτσον, με βάση τη φόρμα των δυο τους. Έχει καλύτερα στατιστικά, παίζει καλύτερα και έχει και τη φωνή του… λαού μαζί του.

Σε έξι αγώνες που ο «Τσίμι» έχει ξεκινήσει βασικός, η Λίβερπουλ έχει καταφέρει να φύγει από το γήπεδο με έξι νίκες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι «κόκκινοι» δεν έχουν φάει ούτε γκολ σε αυτά τα έξι παιχνίδια που ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει παίξει από την αρχή του παιχνιδιού, ενώ έχει καταφέρει να δώσει και δύο ασίστ, κάτι που επαληθεύει τα λεγόμενα.

Από την άλλη, όσο καλός και να είναι ο Άντριου Ρόμπερτσον, η κατάσταση του προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό. Τόσο τον Κλοπ, όσο και στον κόσμο της Λίβερπουλ που τον… στέλνει στον πάγκο.

«Δώστε μου έναν καλό λόγο που ο Ρόμπερτσον ξεκινάει βασικός αντί του Τσιμίκα, εκτός από το ότι ήταν τρομερός πριν από έναν χρόνο», λέει ένας οπαδός της Λίβερπουλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Give me one good reason why Robertson is starting over Tsimikas, other than him being great a year ago.

Ένας ακόμα «κόκκινος» φίλαθλος βάζει στο… τραπέζι τα θετικά και τα αρνητικά των δύο ποδοσφαιριστών, με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να κερδίζει τη μάχη και μάλιστα για… πλάκα!

Tsimikas:

– in form

– can cross a ball

– beats the first man from a corner

– actually contributes to the attack and defence

Robertson:

– none of the above

– one of klopps boys

– drinks irn bru

– was good a year ago

