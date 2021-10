Ένας ακόμα δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στις Φιλιππίνες και, μάλιστα, στο σπίτι του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας που θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη παγκοσμίως για τους ανθρώπους του Τύπου.

Ο Ορλάντο Ντινόι, δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού ιστότοπου Newsline Philippines και παρουσιαστής του ραδιοφωνικού σταθμού Energy FM, δολοφονήθηκε με έξι σφαίρες από έναν ένοπλο ο οποίος εισέβαλε στο διαμέρισμά του στο Μπανσαλάν, στο νησί Μιντανάο, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Πίτερ Γκλεν Ιπόνγκ.

#Philippines‘ newsman Orlando «Dondon» Dinoy of Newsline Philippines shot dead on Saturday night in Bansalan Town, Davao Del Sur. On Thursday, the Committee to Project Journalist @pressfreedom places Philippines on top 7 most dangerous country for journos. @EHAhaber @eha_news pic.twitter.com/O0JqR2e5de

