Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κοπεγχάγη στη Δανία για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να πραγματοποιεί αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, σε σύγκριση με το παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ξεκινά με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, ο Μιχάι θα είναι στο πλευρό του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ενώ και ο Σίντκλεϊ επανέρχεται στο αριστερό άκρο, έχοντας στο δεξί τον Τέιλορ.

Το δίδυμο στα χαφ, εν τη απουσία του Κούρτιτς, θα είναι ο Εσίτι με τον Σβαμπ, ενώ ο Μπίσβεβαρ θα παίξει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Κάρολ Σβιντέρφσι, με τους Μιτρίτσα και Ζίβκοβιτς να είναι στα άκρα.

Για την Κοπεγχάγη, ο Γιες Θόρουπ επέλεξε τους εξής έντεκα (4-3-3): Γκραμπάρα – Άνκερσεν Κοτσαλάβα, Μπόιλεσεν, Ντικς – Γιοχάνεσον, Λεράγκερ, Μπόλντουρσον – Μπιέλ, Μπόβινγκ, Βιντ.

#Starting11 Our starting line up against @FCKobenhavn at Parken Stadion #FCKPAOK #UECL @europacnfleague #PreGame pic.twitter.com/WOxRL4c5QA

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 21, 2021