Οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones συμπλήρωσαν 60 χρόνια από την πρώτη τους συνάντηση.

Ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας συνομίλησαν για πρώτη φορά στην αποβάθρα 2 του σταθμού Ντάρτφορντ στην πόλη Κεντ στις 17 Οκτωβρίου 1961, ένα χρόνο πριν από την ίδρυση των Rolling Stones.

Ο Κιθ Ρίτσαρντς ταξίδευε για το Λονδίνο, στο Κολέγιο Καλών Τεχνών, Sidcup Art College και κουβαλούσε την κιθάρα του, ο Μικ Τζάγκερ είχε προορισμό το London School of Economics και είχε δίσκους μαζί του.

Τα αποκαλυπτήρια μπλε πλακέτας που θυμίζει τη στιγμή έγιναν το 2015.

Οι Τζάγκερ και Ρίτσαρντς γιόρτασαν την 60η επέτειο από εκείνη τη διάσημη συνάντηση στις 17 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο SoFi Stadium στο Ίνγκλγουντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

60 years on the same train 🚂

Photo by Theodora Richards pic.twitter.com/jr93mWvazB

— The Rolling Stones (@RollingStones) October 18, 2021