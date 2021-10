Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (5/10) ο Πάου Γκασόλ, με τον Ισπανό να βάζει τέλος στην σπουδαία του καριέρα και να αποχωρεί από τα παρκέ σε ηλικία 41 ετών.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media αναφέρθηκε στην απόφαση του Πάου Γκασόλ να ολοκληρώσει την καριέρα του, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν λόγο για έναν σπουδαίο αθλητή, με θεϊκές αρετές, ο οποίος θα λείψει στον κόσμο και στο ίδιο το άθλημα!

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ένας σπουδαίος αθλητής με θεϊκές αρετές! Θα λείψεις στους παίκτες, στους οπαδούς και στο ίδιο το άθλημα! Να έχει περισσότερη δόξα στη ζωή σου από δω και πέρα Πάου Γκασόλ», ανέφεραν οι Πειραιώτες.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

🙌🏾🙌🏾🙌🏾 A great sportsman with godly virtues! The players, the fans and the game itself will miss you! @paugasol may you meet more glory in your life ahead! @FCBbasket #OlympiacosBC pic.twitter.com/IsNeG2HDby

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 5, 2021