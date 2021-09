Έχουμε δει πολλά παράξενα πράγματα στα σχεδόν δυο χρόνια της πανδημίας, όμως οι ανθρώπινες συμπεριφορές που προκύπτουν από τα συχνά υπερβολικά μέτρα δεν θα πάψουν ποτέ να μας εκπλήσσουν.

Αυτή τη φορά, viral σε όλο τον κόσμο έγιναν δυο άνδρες που συνελήφθησαν από την αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία, για παράνομη μεταφορά… τηγανιτού κοτόπουλου, αλλά και περισσότερων από $100.000 σε μετρητά, στα σύνορα προς το Όκλαντ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ αυστηρό lockdown.

New Zealand police arrest pair trying to enter Auckland with ‘large amount’ of KFC https://t.co/mZkFt3t7k0

Η σύλληψή τους βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Νεοζηλανδών και ειδικά των κατοίκων του Όκλαντ, που εδώ και ένα μήνα βρίσκονται σε σκληρό lockdown επιπέδου τέσσερα. Στο πλαίσιό του, τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά, ενώ οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα καν να παραγγείλουν έτοιμο φαγητό.

