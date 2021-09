Είναι δύο από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς και φυσικά δύο από τους καλύτερους στην ιστορία του μπάσκετ.

Ο λόγος για τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μάτζικ Τζόνσον οι οποίοι βρέθηκαν μαζί στο γήπεδο σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Οι δύο θρύλοι του μπάσκετ φρόντισαν να απαθανατίσουν τη στιγμή, βγάζοντας μια φωτογραφία την οποία στη συνέχεια ο Μάτζικ την ανάρτησε στα social media.

«Παρέα με τον καλύτερο παίκτη του παιχνιδιού σήμερα, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμα του ο βετεράνος γκαρντ.

Δείτε τη φωτογραφία:

Hanging out with the greatest player in the game today @KingJames! pic.twitter.com/d3SpPMH9mC

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 19, 2021