Eίναι μια από τις εμβληματικές φωτογραφίες της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας που πέφτει στο κενό από τους φλεγόμενους Δίδυμους Πύργους μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Εχει πηδήξει στο κενό, 15 δευτερόλεπτα μετά τις 9.41 τοπική ώρα. Τα καρέ αυτής της πτώσης τον παρακολουθούν μέχρι που χάνεται από το οπτικό πεδίο του φωτογράφου.

Ο άνθρωπος που απαθανάτισε ψύχραιμα αυτή τη δραματική πτώση, ο φωτογράφος του πρακτορείου Associated Press, Ρίτσαρντ Ντριού, έχει παραστεί και σε άλλες ιστορικές στιγμές. Οταν ήταν μόλις 21 ετών, στεκόταν δίπλα στον Μπομπ Κένεντι όταν δολοφονήθηκε. Το τζάκετ του γέμισε με το αίμα του Κένεντι αλλά αμέσως πήδηξε πάνω σε ένα τραπέζι και άρχισε να τραβά φωτογραφίες – αυτές που έμειναν στην ιστορία. Ετσι και στις 11 Σεπτεμβρίου. Μόλις έμαθε για το τι συμβαίνει έσπευσε επί τόπου. Ξαφνικά άκουσε τους γύρω του να φωνάζουν κοιτώντας ψηλά. Ανθρωποι είχαν αρχίσει να πηδάνε από τους φλεγόμενους πύργους. Πηδούσαν για να ξεφύγουν από τον καπνό και τη φωτιά, όταν κατέρρεαν τα ταβάνια και τα πατώματα. Πηδούσαν για να αναπνεύσουν μια τελευταία φορά πριν πεθάνουν. Σήκωσε την κάμερα και ακολούθησε την πορεία τους. Οταν γύρισε στο γραφείο έσπευσε να δει τις φωτογραφίες που τράβηξε. Αμέσως την ξεχώρισε. Η εικόνα του άνδρα που έπεφτε κάθετα με φόντο στους πύργους. «Ηταν τόσο τραγική μέσα στην απόλυτη συμμετρία της», περιγράφει στο περιοδικό «Esquire». Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου. Κανείς δεν γνώριζε ποιος ήταν ο άνδρας που απεικόνιζε, ο «Ανδρας που έπεφτε».

Το μυστήριο

Οι έρευνες ξεκίνησαν από εφημερίδες και κανάλια παντού. Η «Toronto Globe and Mail» ανέθεσε στον ρεπόρτερ Πίτερ Τσέινι να λύσει το μυστήριο, σε μια πόλη που προσπαθούσε να εντοπίσει χιλιάδες αγνοούμενους στους πύργους. Προσπάθησε να μεγενθύνει τη φωτογραφία όσο γίνεται. Ο άνδρας δεν ήταν μαύρος, είχε σκούρο δέρμα, ίσως ήταν ισπανόφωνος, είχε λίγο μούσι, φορούσε λευκή τουνίκ, όπως αυτή που φορούν εργαζόμενοι σε εστιατόρια. Το «Windows on the World», το εστιατόριο στην κορυφή του βόρειου πύργου, έχασε 79 υπαλλήλους στις 11 Σεπτεμβρίου και 91 πελάτες. Ομως ποιος ήταν ο άνδρας;

Καθώς γύριζε ένα βράδυ σπίτι του, οκτώ ημέρες μετά την επίθεση, έβλεπε παντού αφίσες των αγνοουμένων. Μια του τράβηξε την προσοχή. Εδειχνε έναν άνδρα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Το όνομά του ήταν Νορμπέρτο Χερνάντεζ. Πήγε τη φωτογραφία του Ντριού, μεγεθυμένη στα αδέλφια του Τίνο και Μιλάγκρος. Το επιβεβαίωσαν. Ναι, αυτός ήταν ο Νορμπέρτο. Το μόνο που έμενε ήταν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του και η σύζυγος με τις τρεις κόρες του. Δεν ήθελαν να μιλήσουν στον Τσέινι, ιδιαίτερα αφότου ό,τι έμεινε από τον Νορμπέρτο – ο κορμός και ένα χέρι – ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA. Ηταν οργισμένες για τη δημοσιοποίηση της εικόνας.

Η οργή

Γρήγορα αυτή η οργή εξαπλώθηκε σε πολλούς Αμερικανούς, που κατήγγειλαν την αναπαραγωγή αυτών των εικόνων. Από τις έρευνες υπολογίζεται ότι περίπου 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν πηδώντας από τους τελευταίους ορόφους, κυρίως του βόρειου πύργου. Για τον Νορμπέρτο γράφηκαν ποιήματα και έγιναν αφιερώσεις. Ακόμα και στο πορτοκαλί τ-σερτ που φάνηκε να φοράει από μέσα έγιναν αναφορές. Εκείνοι που ήξεραν, δηλαδή η οικογένειά του, αρνείτο να μιλήσει. Το κάνουν τώρα στο «Esquire». Η γυναίκα του Γιουλότζια, που διάλεγε τα ρούχα του κάθε μέρα, λέει πως έφυγε από το σπίτι με ένα μπλε τ-σερτ και η κόρη του Κάθριν, που εργαζόταν μαζί του στο εστιατόριο περιγράφει πως άλλαξε ρούχα πριν βάλει τη στολή του και φόρεσε λευκό. Σίγουρα όχι πορτοκαλί.

Επειτα από αυτό άρχισαν και πάλι οι έρευνες για τον άνδρα της φωτογραφίας. Πολλά ονόματα εξετάστηκαν. Μεταξύ αυτών και του Τζόναθαν Μπράιλι, με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Χερνάντεζ, απλά λίγο πιο σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Συνήθιζε να φορά πάντα από μέσα ένα πορτοκαλί τ-σερτ. Οταν βρέθηκε το πτώμα του, όλα τα ρούχα του είχαν διαλυθεί. Ισως να είναι αυτός στην περίφημη φωτογραφία του «Ανδρα που έπεφτε». Την εικόνα που έγινε το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη σε έναν πόλεμο το τέλος του οποίου δεν έχουμε δει ακόμα. Η φωτογραφία αυτή είναι το κενοτάφιό του.