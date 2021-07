Η Κιμ Γκόρντον κυκλοφόρησε το 2015, τα απομνημονεύματά της «Girl In A Band» το 2015. Τώρα ο πρώην σύζυγός της και συνιδρυτής των Sonic Youth, Θέρστον Μουρ, ετοιμάζει τη δική του αυτοβιογραφία.

Το βιβλίο θα ερευνά, όπως αναφέρεται την «άγρια μουσική και το ατελείωτο θαύμα» της ζωής και της καριέρας του Μουρ.

Δεν διευκρινίζεται αν στο βιβλίο θα αποκαλύπτονται και προσωπικά ζητήματα, όπως η υπόθεσή που οδήγησε στο τέλος του γάμου του και τη διάλυση των Sonic Youth.

Στην περιγραφή της αυτοβιογραφίας «Sonic Life» αναφέρεται:

«Από το πάθος και την αφοσίωσή του στις σκηνές punk και new wave της δεκαετίας του 1970 στη Νέα Υόρκη, στην ίδρυση του θρυλικού ροκ συγκροτήματος το 1981 και τα 30 χρόνια αδιάκοπων ηχογραφήσεων, περιοδειών και μουσικού πειραματισμού, τη γέννηση της εναλλακτικής ροκ της εποχής των Nirvana και αργότερα, όλα αυτά εξιστορούνται μέσω του προσωπικού πρίσματος των αρχείων και της έρευνας του συγγραφέα».

Ο aμερικανός μουσικός, ο οποίος έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά πρότζεκτ εκτός των Sonic Youth, κατατάχθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ, 34ος στην έκδοση του 2004, «100 Σπουδαιότεροι Κιθαρίστες Όλων των Εποχών» του Rolling Stone.

Thurston Moore is writing a new memoir, ‘Sonic Life,’ which is set to be released in 2023 via Faber. https://t.co/hFkWRg2j4K

— Rolling Stone (@RollingStone) July 8, 2021