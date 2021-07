Τα πλάνα του για το μεγάλο παιχνίδι της φάσης των «16» του Euro κόντρα στη Γερμανία, έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει ο προπονητής της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Και όπως φαίνεται, ο ομοσπονδιακός προπονητής των «τριών λιονταριών» θα έχει στη διάθεση του και τους Μέισον Μάουντ και Μπεν Τσίλγουελ, που έχασαν την τελευταία αναμέτρηση με την Τσεχία λόγω της επαφής τους με τον Μπίλι Γκίλμουρ της Σκωτίας που διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Οι δύο ποδοσφαιριστές πέρασαν ξανά από τεστ και όπως δήλωσε ο συμπαίκτης τους, Ντέκλαν Ράις, για ακόμη μία φορά τα αποτελέσματα τους ήταν αρνητικά και εφόσον όλά κυλήσουν ομαλά και λάβουν το «πράσινο» φως από τους γιατρούς της ομάδας για το ντέρμπι με τη Γερμανία.

Μάλιστα και οι δύο ποδοσφαιριστές της Τσέλσι προπονούνται μόνοι τους ώστε να είναι έτοιμοι για το μεγάλο παιχνίδι με τα «Πάντσερ».

Good to see you working hard, lads! 💪@BenChilwell and @masonmount_10 continue to work through their individual training programmes. pic.twitter.com/Fy9z7lTkiZ

— England (@England) June 26, 2021