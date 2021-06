Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει η πρόσφατη απορία ενός γερουσιαστή από το Τέξας των ΗΠΑ σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Σε υποεπιτροπή της Τρίτης, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Louie Gohmert ρώτησε κυβερνητικό αξιωματούχο των ΗΠΑ αν η Εθνική Υπηρεσία Δασών ή το Γραφείο Διαχείρισης Γης θα μπορούσαν να αλλάξουν τις τροχιές του φεγγαριού και της Γης, όπως μεταδίδει το CNN.

Απευθυνόμενος στην αναπληρώτρια προϊσταμένη της δασικής υπηρεσίας, Jennifer Eberlien, ο Gohmert έμελλε να κάνει μία ερώτηση που προκάλεσε θυμηδία και έκπληξη: «Ενημερώθηκα από τον αμέσως προηγούμενο διευθυντή της NASA ότι ανακάλυψαν πως η τροχιά της Σελήνης αλλάζει ελαφρώς, όπως και η τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο. Ξέρουμε ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα ηλιακών εκλάμψεων οπότε υπάρχει κάτι που να μπορούσε να κάνει η Εθνική Υπηρεσία Δασών η το BLM για να αλλάξει η πορεία της τροχιάς του φεγγαριού, ή της Γης γύρω από τον Ήλιο; Προφανώς αυτό θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στο Κλίμα μας»

Η μάλλον σαστισμένη Eberlien απάντησε τυπικά στον γερουσιαστή ότι θα του απαντήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

ORBITS: Rep. Louie Gohmert (R-TX) asks whether the Forest Service or the BLM can alter the orbit of the moon or the Earth in order to fight climate change during a House Natural Resources hearing pic.twitter.com/yYiOyi2cMZ

— Forbes (@Forbes) June 8, 2021