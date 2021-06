Κρίμα και άδικο. Η Μαρία Σάκκαρη άγγιξε το όνειρο της συμμετοχής στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, αλλά στο τέλος λύγισε, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα 3 ωρών και 18λεπτών και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο γκραντ σλαμ τίτλο στην καριέρα της.

Take a rest, you’ve earned it @BKrejcikova #RolandGarros pic.twitter.com/eAMoJ89wWn

Η Ελληνίδα τενίστρια πάλεψε σαν… θηρίο απέναντι στην Μπάρμπορα Κρετσίκοβα και είχε ματς πόιντ στο τρίτο σετ, αλλά δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί και στο τέλος ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 9-7) από την Τσέχα, η οποία την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο.

É-Tchèque et mat ♟️ @BKrejcikova est en finale de #RolandGarros ! Elle remporte la plus longue demi-finale femmes à Paris, 7-5, 4-6, 9-7, contre Sakkari. pic.twitter.com/4IgyDTn65J

Η Σάκκαρη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν είδε την Κρετσίκοβα να παίρνει το πρώτο σετ με 7-5, αλλά στο δεύτερο σετ τα έδωσε όλα και με 6-4 κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ προηγήθηκε με μπρέικ (3-1, 5-3), είχε match point στο 9ο γκέιμ, στο σερβίς της Τσέχας, αλλά η Μπάρμπορα κατάφερε να το «σβήσει».

Στη συνέχεια η Μαρία σέρβιρε για τη νίκη και την πρόκριση (5-4), αλλά την κατέβαλλαν το άγχος και η πίεση, με την Κρετσίκοβα να κάνει μπρέικ και να φέρνει το ματς στα ίσια (5-5). Στο 16ο γκέιμ η Σάκκαρη δέχθηκε νέο μπρέικ, με την Τσέχα να φτάνει στο 9-7 και στη νίκη με 2-1, μετά από 3 ώρες και 18 λεπτά παιχνιδιού!

Μόνο περηφάνια για την συμπατριώτισσά μας, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στο φετινό Ρολάν Γκαρός και έφτασε μια… ανάσα από τον μεγάλο τελικό. Η Μαρία φεύγει από το Παρίσι έχοντας κερδίσει πολύτιμες εμπειρίες και μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου τένις και έχοντας αποδείξει σε όλους ότι είναι ικανή να διεκδικήσει την κατάκτηση ενός -τουλάχιστον- τίτλου γκραντ σλαμ.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε το παιχνίδι με τον αέρα του φαβορί και έκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, αλλά η Τσέχα απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 1-1. Η Ελληνίδα τενίστρια στο τρίτο γκέιμ, ωστόσο, έκανε νέο μπρέικ και βρέθηκε στο 2-1, ενώ λίγο αργότερα σέρβιρε και έφτασε στο 3-1. Στο έκτο γκέιμ η Μπάρμπορα πήρε πίσω το μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3, ενώ στο 8ο έκανε νέο μπρέικ και βρέθηκε στο 5-3.

Στη συνέχεια σέρβιρε για να πάρει το σετ, αλλά η Μαρία έβγαλε μεγάλα χτυπήματα και με μπρέικ μείωσε σε 5-4 και λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 5-5. Η Κρετσίκοβα δεν πτοήθηκε, σέρβιρε καλά και βρέθηκε στο 6-5 και μετέφερε την πίεση στη Σάκκαρη. Στο 12ο γκέιμ η Μπάρμπορα έκανε μπρέικ για Τρίτη φορά στο πρώτο σετ και με 7-5 έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ η Μαρία μπήκε αποφασισμένη να παλέψει και να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και της πρόκρισης στον μεγάλο τελικό. Ξεκίνησε μάλιστα εντυπωσιακά και με διπλό μπρέικ βρέθηκε στο 4-0. Η Μπάρμπορα πήρε πίσω το ένα από τα δύο μπρέικ και μείωσε σε 4-3, αλλά η συμπατριώτισσά μας έδειξε ψυχραιμία, έβγαλε μεγάλα χτυπήματα και με 6-4 ισοφάρισε σε 1-1.

THIS is what you came for 👏#RolandGarros | @mariasakkari pic.twitter.com/IMVCsQ2At3

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021