Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) -αρμόδια για την τύχη των αγώνων- ήταν πάντως σαφής. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο -που αναβλήθηκαν ήδη μία φορά, πέρυσι, λόγω της πανδημίας- φέτος θα γίνουν κανονικά, ξεκαθάρισε.

Όπως και να έχει…«Όλες οι επιστημονικές και ιατρικές συστάσεις που έχουμε -και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας- είναι ότι τα μέτρα που έχουμε σχεδιάσει και λαμβάνουμε είναι ικανοποιητικά και ότι θα διασφαλίσουν οι Αγώνες να είναι ασφαλές από υγειονομικής πλευράς», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, Τζον Κόουτς.

«Κι αυτό ισχύει είτε υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης», τόνισε, «είτε όχι».

Η επισήμανση δεν ήταν τυχαία.

Λόγω έξαρσης της Covid-19, η ιαπωνική πρωτεύουσα και άλλες τρεις περιφέρειες παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η διάρκειά της, που έχει ήδη παραταθεί, λήγει στις 31 Μαΐου. Θεωρείται, ωστόσο, σχεδόν βέβαιο ότι το μέτρο θα παραταθεί και τον Ιούνιο.

Χθες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία, βάζοντας την ασιατική χώρα στo τέταρτο επίπεδο επικινδυνότητας λόγω πανδημίας.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση του Γιοσιχίντε Σούγκα εμφανίζεται καθησυχαστική. Μιλά για αυστηρά πρωτόκολλα για τον κοροναϊό. Και τώρα προχωρά σε επιτάχυνση των εμβολιασμών στα αστικά κέντρα, με τη συνδρομή ακόμη και του στρατού της Ιαπωνίας.

Όσοι περισσότεροι Ιάπωνες εμβολιάζονται, τόσο θα μειώνονται οι αντιρρήσεις για τους Αγώνες, υποστήριξε την Παρασκευή ο Τζον Κόουτς, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι πάνω από 80% όσων θα μείνουν στο Ολυμπιακό Χωριό θα είναι εμβολιασμένοι (χάρη και στη σχετική συμφωνία της ΔΟΕ με τη Pfizer).

Σε σύνολο, τα κλιμάκια της ΔΟΕ, οι εθνικές αποστολές και οι δημοσιογράφοι που θα συρρεύσουν στην Ιαπωνία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπολογίζονται σε πάνω από 80.000 άτομα.

Τα αθλήματα, εν τω μεταξύ, αποφασίστηκε ότι θα γίνουν χωρίς θεατές από το εξωτερικό στις κερκίδες.

Ο προβληματικός και η αβεβαιότητα, ωστόσο, παραμένουν.

Ήδη, η ομάδα στίβου των ΗΠΑ ακύρωσε την προετοιμασία της στην Ιαπωνία, για λόγους ασφαλείας.

Με ανακοίνωσή της, η World Players Association (WPA) -υπό την «ομπρέλα» της οποίας είναι 85 χιλιάδες αθλητές από 100 οργανώσεις, σε συνολικά 60 χώρες- κρίνει ανεπαρκή τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και ζητά από τη ΔΟΕ την άμεση αναβάθμισή τους.

🚨The IOC must urgently guarantee world class Covid-19 protections for the Tokyo Olympics!

Full story 👇👇👇https://t.co/epqj4XKOv5

— World Players United (@WorldPlayersUtd) May 19, 2021