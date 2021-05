Μετά την ακύρωση και του φετινού Release Athens λόγω πανδημίας, οι διοργανωτές ανακοινώνουν το line up του επόμενου καλοκαιριού.

Έτσι, στο Release Athens 2022, θα απολαύσουμε τους Nick Cave &The Bad Seeds, ένα από τα πιο καθηλωτικά και συναρπαστικά live acts στον πλανήτη, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της πρώτης περιοδείας τους μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, η οποία θα τους φέρει ως headliners σε πολλά φεστιβάλ της Ευρώπης.

Μαζί τους, οι Mogwai, λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ που ήδη θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα της χρονιάς.

Οι Nick Cave & The Bad Seeds δημιουργήθηκαν μετά τη διάλυση των περίφημων Birthday Party, το 1982, και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δεκαεπτά studio albums, από το “From Her To Eternity” (1984) μέχρι το πιο πρόσφατο “Ghosteen” (2019), το οποίο θεωρείται από πολλούς ως το καλύτερο της καριέρας τους. Απολαμβάνοντας έναν σπάνιο συνδυασμό καθολικής κριτικής αποδοχής και ευρείας αναγνώρισης από το κοινό, έχουν πουλήσει πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, μέχρι στιγμής. Η απήχησή τους στη σύγχρονη μουσική σκηνή είναι βαθιά και εκτεταμένη, με πολλούς καλλιτέχνες να διασκευάζουν τη δουλειά τους και να τους αναφέρουν ως επιρροή, παραμένοντας ασύγκριτοι και αψηφώντας κάθε προσδοκία.

Με κλασικά τραγούδια όπως τα “Tupelo”, “The Mercy Seat”, “The Weeping Song”, “Red Right Hand”, “Do You Love Me?”, “Into My Arms”, “Stagger Lee”, “Straight To You”, “Jubilee Street”, μεταξύ πολλών ακόμα, ο Nick Cave και οι Bad Seeds μας έχουν χαρίσει μοναδικές ιστορίες για τον έρωτα, την ομορφιά, τη μελαγχολία, την απώλεια, τον τρόμο.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά και για ολόκληρο το φεστιβάλ, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 20 Μαϊου, στις 10:00 το πρωί, με πρώτη τιμή τα 45 ευρώ. Τα early bird εισιτήρια θα παραμείνουν διαθέσιμα για τις πρώτες 4 ημέρες. Από το πρωί της Δευτέρας 24 Μαϊου (στις 10:00), η τιμή θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή τα 125 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen–bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Reload, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης