«Καλούμε την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να βάλουμε τέλος στην παρουσία όλων των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων για να διαφυλάξουμε την εθνική κυριαρχία» της Λιβύης. Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε η υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης, Νάιλα αλ Μανγκούς, τον τούρκο ομόλογό της, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στις 3 Μαϊου.

Έκτοτε, οι πιέσεις των Τούρκων και ορισμένων μουσουλμάνων κληρικών να παραιτηθεί η Μανγκούς είναι πλέον αφόρητες όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, ενώ οι φιλότουρκοι πολιτοφύλακες δεν διστάζουν να… ψάχνουν τη Μανγκούς και για τα περαιτέρω.

#BREAKING

Libyan Foreign Minister Najla Al-Mangoush to Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu: All Foreign Forces & Mercenaries Must Withdraw From Libya.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/SGXoaCGBSP

— Libya Review (@LibyaReview) May 3, 2021