Το δικό τους μήνυμα κατά της European Super League και της ιδιοκτησίας Κρόνκε έστειλαν οι φίλαθλοι της Άρσεναλ, πριν από λίγο στο «Έμιρεϊτς»!

Οι «κανονιέρηδες» είχαν προγραμματίσει πριν από λίγες ημέρες την πορεία που έγινε πριν από λίγο, όπου έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες φίλαθλοι της ομάδας. Οι οπαδοί της Άρσεναλ έκαναν αισθητή την παρουσία τους έξω από το «Έμιρεϊτς» ζητώντας την αποχώρηση της διοίκησης και των ιδιοικτητών του συλλόγου.

«Κρόνκε φύγε», «Αγαπώ την ομάδα, μισώ τους ιδιοκτήτες» ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους της Άρσεναλ, καθώς φαίνεται πως η συμμετοχή της ομάδας στην ESL ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…

Big turnout already at the Emirates as fans protest against Arsenal’s Kroenke owners pic.twitter.com/awbMKn0bhX

— Sam Dean (@SamJDean) April 23, 2021