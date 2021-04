Την πρόκριση της στα ημιτελικά του Champions League πανηγυρίζει από χθες το βράδυ η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι Παριζιάνοι εκμεταλλεύτηκαν το 3-2 της πρώτης αναμέτρησης στο Μόναχο και «κλείδωσαν» το εισιτήριο για τους «4» του θεσμού.

Η κάτοχος Μπάγερν δεν μπόρεσε να συνεχίσει, καθώς εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων και στα δύο παιχνίδια, γνωρίζοντας έναν δίκαιο αποκλεισμό από τη συνέχεια του θεσμού.

Η Παρί από την άλλη δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, με τους Παριζιάνους να έχουν μάλιστα ως σύμμαχο και την παράδοση των Βαυαρών… Τα τελευταία οχτώ χρόνια, όσες ομάδες έχουν αποκλείσει την Μπάγερν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το Champions League, με μοναδικές εξαιρέσεις τις δύο χρονιές στις οποίες οι ίδιοι οι Γερμανοί κατάκτησαν την κούπα…

🏆 The Champions League winners in 8 of the last 9 seasons have either been Bayern Munich, or knocked out Bayern Munich.

👀 This time round? Paris Saint Germain. pic.twitter.com/kSzDgUWYTC

— Sporting Index (@sportingindex) April 14, 2021