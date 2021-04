Ο Ερικ Καντονά φαίνεται πως επιστρέφει πίσω (και μπροστά) από τις κάμερες, στο νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The United way», το οποίο είναι αφιερωμένο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το συγκεκριμένο φιλμ θα ακολουθήσει την πορεία της αγγλικής ομάδας, από τα «Μωρά του Μπάσμπι» μέχρι και το τρέμπλ του 1999. Μέσα σε αυτό θα συμμετάσχουν πρόσωπα όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Ράιαν Γκιγκς, ο Μπράιαν Ρόμπσον, ο Όλε Σόλσκιερ και άλλοι πολλοί, που συνδέθηκαν με την ιστορία των «Κόκκινων Διαβόλων»

Το αφιέρωμα αναμένεται να βγει σε μορφή Blu-ray, DVD και δυνατότητα κατεβάσματος στις 10 Μαΐου, από την «Dazzler Media», πριν να εμφανιστεί στα αγγλικά κανάλια Sky Documentaries και NOW, δύο εβδομάδες αργότερα.

The official trailer for THE UNITED WAY has been released, co-written and featuring Eric Cantona

Available May 10 pic.twitter.com/htzDILoi78

— utdreport (@utdreport) April 9, 2021