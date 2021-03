«Όλοι είναι χαρούμενοι. Και έτσι έπρεπε να είναι».

Αυτό δήλωσε στην κάμερα ένας φοιτητής, ο οποίος όρμησε στο πάρκο μαζί με εκατοντάδες ακόμη νέους την πρώτη ημέρα χαλάρωσης των μέτρων στη Βρετανία.

Οι νέοι άρχισαν να χορεύουν, να λούζονται με μπύρα και να τραγουδούν καθώς ήταν η πρώτη ημέρα μετά από πολύ καιρό που επιτέλους μπορούσαν να βγουν έξω με τους φίλους τους.

Υπενθυμίζεται πως από χτες Αγγλία μπορούν να συναντηθούν σε εξωτερικούς χώρους περισσότερα από έξι άτομα ή δύο οικογένειες, ενώ εξωτερικοί χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως, γήπεδα τένις και μπάσκετ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εφαρμογή των περιορισμών κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Hundreds of boozy students brawl in a park on the first day of lockdown easing pic.twitter.com/itKMLHvfx4

— The Sun (@TheSun) March 30, 2021