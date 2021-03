H νέα αρχισυντάκτρια της Teen Vogue, Αλέξι ΜακΚάμοντ παραιτήθηκε προτού καν αναλάβει τα νέα της καθήκοντα, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν αναρτήσεις που είχε κάνει προ δεκαετίας στο Twitter και οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ρατσιστικές και ομοφοβικές.

«Παλιά tweet μου επισκίασαν τη δουλειά που έχω κάνει για αναδείξω τους ανθρώπους και τα ζητήματα που με ενδιαφέρουν, ζητήματα για τα οποία η Teen Vogue έχει εργαστεί ακούραστα προκειμένου να τα μοιραστεί με τον κόσμο, οπότε η Condé Nast κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους», έγραψε η ΜακΚάμοντ στο Twitter ανακοινώνοντας την παραίτησή της.

Η ίδια ανέφερε πως αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις αναρτήσεις της και δήλωσε την μετάνοιά της για όσα είχε πει τότε.

Η Condé Nast, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων το New Yorker και η Teen Vogue, γνώριζε για τα επίμαχα tweet πριν πραγματοποιήσει την πρόσληψη της. Ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού του περιοδικού, Σταν Ντάνκαν, το είχε μάλιστα ανακοινώσει στους υπαλλήλους μέσω mail γράφοντας πως η ΜακΚάμοντ είχε αναφερθεί ευθέως σε αυτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και ότι είχε απολογηθεί δημόσια πριν χρόνια.

Hey there: I’ve decided to part ways with Condé Nast. Here is my statement about why – pic.twitter.com/YmnHVtZSce

— Alexi McCammond (@alexi) March 18, 2021