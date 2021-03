«Παρών» για ακόμη μία φορά φώναξε χθες το βράδυ ο Καρίμ Μπενζεμά, καθώς ο Γάλλος κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Αταλάντα και να βοηθήσει τη Ρεάλ να εξασφαλίσει το εισιτήριο της για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Γάλλος συνεχίζει να αποδεικνύει με τις εμφανίσεις του και τα κρίσιμα γκολ, πως είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, με τους αριθμούς να… μιλάνε.

Με το χθεσινό του γκολ. ο Μπενζεμά έγινε μόλις ο πέμπτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που φτάνει τα 70 γκολ, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών.

Μάλιστα μείωσε στο ένα τέρμα τη διαφορά του από τον τέταρτο Ραούλ, τον οποίο αναμένεται σύντομα να τον προσπεράσει και να ανέβει στην τέταρτη θέση.

Ρονάλντο (134), Μέσι (120) και Λεβαντόφσκι (72) είναι οι τρεις πρώτοι της λίστας, με τον Πολωνό να νιώθει την… ανάσα του Γάλλου που βρίσκεται μόλις δύο γκολ πίσω.

Most goals scored in Champions League history:

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (134)

🇦🇷 Lionel Messi (120)

🇵🇱 Robert Lewandowski (72)

🇪🇸 Raúl (71)

🇫🇷 Karim Benzema (70) 🆕

