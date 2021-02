Είναι αναμφίβολα το μεγάλο φαβορί στις ερχόμενες διοικητικές εκλογές της Μπαρτσελόνα που είναι προγραμματισμένες να γίνουν στις αρχές του Μαρτίου. Ο λόγος φυσικά για τον Ζουάν Λαπόρτα που όσο περνάνε οι μέρες, τόσο και πιο πιθανή φαντάζει η νέα του θητεία στους «μπλαουγκράνα».

Βασικός στόχος του Καταλανού δικηγόρου, είναι η ανανέωση του Λιονέλ Μέσι που αντικειμενικά τη δεδομένη στιγμή μοιάζει αρκετά δύσκολη. Η σχέση που έχει ωστόσο ο Λαπόρτα με τον Μέσι και το πρότζεκτ που έχει ετοιμάσει, ίσως να ανατρέψουν την κατάσταση και να κρατήσουν τον pulga στο «Καμπ Νόου», με τα τελευταία δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συνεχής επικοινωνία των δύο ανδρών.

Ο Λαπόρτα έβγαλε το βίντεο της καμπάνιας του και φυσικά πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Λέο Μέσι. Ο Καταλανός μιλάει σε μία… κούκλα που φοράει τη φανέλα με τον αριθμό «10» και το όνομα του Αργεντινού.

Ο Λαπόρτα υπόσχεται στον Μέσι, πρόταση την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί, γεμίζοντας παράλληλα με αισιοδοξία τους φιλάθλους των «μπλαουγκράνα». «Θα σου κάνω μία πρόταση την οποία δεν θα μπορέσεις να αρνηθείς. Φαίνεσαι ωραίος, καλή τύχη».

Laporta: «I’m going to make you an offer you can’t refuse»

