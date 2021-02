Δύσκολες ώρες περνάει ο Ροναλντίνιο και η οικογένεια του, καθώς ο Βραζιλιάνος θρύλος έχασε τη μητέρα του από τον κορωνοϊό σε ηλικία 71 ετών… Η μητέρα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή έχασε τη μάχη με τον covid-19 τα ξημερώματα της Κυριακής, με την οικογένεια Ροναλντίνιο να πενθεί.

Πολλοί αθλητές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν στείλει μηνύματα συμπαράστασης στον 40χρονο, με τον Λιονέλ Μέσι να στέλνει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα. Ο Αργεντινός δεν ξέχασε τον άνθρωπο που τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα και έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον «Ρόνι» που περνάει δύσκολα αυτή τη στιγμή.

«Ρόνι δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να το πιστέψω. Απλώς σου στέλνω πολλή δύναμη και μία μεγάλη αγκαλιά σε εσένα και στην οικογένεια σου. Λυπάμαι πραγματικά, να αναπαυθεί η ψυχή της», ανέφερε το μήνυμα του pulga.

Ig story Messi: «Ronnie I have no words, I can’t believe it. Just sending you a lot of strength and a big hug for you and the whole family. I’m very sorry, rest in peace.» [leomessi] pic.twitter.com/y5FQO9PJ8V

— barcacentre (@barcacentre) February 21, 2021